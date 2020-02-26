Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|2.568.426.280
|ASELSAN
|2.418.117.395
|Garanti Bankası
|705.588.418
|Kardemir (D)
|572.437.279
|Odaş Elektrik
|454.513.888
|Alarko GMYO
|428.815.291
|Tüpraş
|390.366.823
|Petkim
|366.143.525
|İpek Doğal Enerji
|350.701.081
|Halkbank
|317.989.314
|Ereğli Demir Çelik
|294.227.848
|Akbank
|278.620.876
|Koza Madencilik
|268.733.213
|Karsan Otomotiv
|267.931.384
|Pegasus
|255.011.593
|Yapı ve Kredi Bank.
|252.011.170
|Şişe Cam
|240.773.213
|Sasa Polyester
|228.744.093
|Turkcell
|228.275.390
|Vakıflar Bankası
|207.223.391
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)