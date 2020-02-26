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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.568.426.280 ASELSAN 2.418.117.395 Garanti Bankası 705.588.

26.02.2020 18:42 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:42Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.568.426.280
ASELSAN2.418.117.395
Garanti Bankası705.588.418
Kardemir (D)572.437.279
Odaş Elektrik454.513.888
Alarko GMYO428.815.291
Tüpraş390.366.823
Petkim366.143.525
İpek Doğal Enerji350.701.081
Halkbank317.989.314
Ereğli Demir Çelik294.227.848
Akbank278.620.876
Koza Madencilik268.733.213
Karsan Otomotiv267.931.384
Pegasus255.011.593
Yapı ve Kredi Bank.252.011.170
Şişe Cam240.773.213
Sasa Polyester228.744.093
Turkcell228.275.390
Vakıflar Bankası207.223.391
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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