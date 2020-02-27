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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.817.646.673 ASELSAN 1.377.991.922 Kardemir (D) 953.127.

27.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:50Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.817.646.673
ASELSAN1.377.991.922
Kardemir (D)953.127.505
Garanti Bankası579.478.359
Emlak Konut GMYO392.345.187
Odaş Elektrik379.215.230
Tüpraş354.265.297
Petkim337.918.951
Karsan Otomotiv318.168.184
İpek Doğal Enerji303.252.085
Halkbank287.917.566
Yapı ve Kredi Bank.259.961.911
Akbank252.251.669
Şişe Cam249.154.449
Türk Telekom221.933.239
Ereğli Demir Çelik220.310.450
Pegasus214.779.288
Turkcell204.073.910
Borusan Mannesmann192.925.766
Koza Madencilik187.238.327
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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