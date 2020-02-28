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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.736.217.320 ASELSAN 1.142.250.196 Garanti Bankası 641.951.

28.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 18:50Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.736.217.320
ASELSAN1.142.250.196
Garanti Bankası641.951.298
Akbank343.325.331
Yapı ve Kredi Bank.281.118.988
Odaş Elektrik276.055.608
Kardemir (D)261.857.769
Tüpraş257.106.121
Emlak Konut GMYO234.034.655
Turkcell231.501.269
Halkbank220.073.322
Petkim218.293.935
İpek Doğal Enerji166.501.098
Şişe Cam146.309.751
Koza Altın144.936.388
İş Bankası (C)142.572.794
Karsan Otomotiv139.480.863
Ereğli Demir Çelik136.314.318
Pegasus135.791.619
Vakıflar Bankası132.371.074
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

28.02.2020 19:48:00