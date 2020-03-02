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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.251.458.349 ASELSAN 672.434.430 Karsan Otomotiv 636.453.

02.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:46Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.251.458.349
ASELSAN672.434.430
Karsan Otomotiv636.453.480
Garanti Bankası507.050.744
Yapı ve Kredi Bank.370.432.998
Odaş Elektrik260.427.283
Akbank230.088.555
Petkim218.554.900
Kardemir (D)213.556.456
Halkbank178.683.656
Sabancı Holding171.723.716
Turkcell163.154.839
Emlak Konut GMYO161.247.734
İpek Doğal Enerji144.847.448
Tüpraş142.938.730
Şişe Cam133.615.301
Gübre Fabrik.124.609.137
Ereğli Demir Çelik115.912.114
İş Bankası (C)111.966.806
Trakya Cam104.030.442
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

2.03.2020 20:15:03