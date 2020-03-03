Haberler » Ekonomi » Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.565.723.915 Türk Hava Yolları 1.199.944.583 Garanti Bankası 660.204.

03.03.2020 18:34 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:34Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN1.565.723.915
Türk Hava Yolları1.199.944.583
Garanti Bankası660.204.564
Odaş Elektrik434.832.005
Halkbank421.230.417
Yapı ve Kredi Bank.384.743.450
Karsan Otomotiv376.240.027
Kardemir (D)314.233.808
Petkim290.298.133
Akbank270.943.276
Vakıflar Bankası235.860.627
Turkcell194.139.013
Şişe Cam183.724.095
Tüpraş177.744.477
İpek Doğal Enerji162.986.774
İş Bankası (C)161.398.961
Gübre Fabrik.129.679.236
Ereğli Demir Çelik127.480.406
Emlak Konut GMYO127.427.682
Koza Madencilik126.673.559
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

3.03.2020 19:43:41