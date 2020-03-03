Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.565.723.915
|Türk Hava Yolları
|1.199.944.583
|Garanti Bankası
|660.204.564
|Odaş Elektrik
|434.832.005
|Halkbank
|421.230.417
|Yapı ve Kredi Bank.
|384.743.450
|Karsan Otomotiv
|376.240.027
|Kardemir (D)
|314.233.808
|Petkim
|290.298.133
|Akbank
|270.943.276
|Vakıflar Bankası
|235.860.627
|Turkcell
|194.139.013
|Şişe Cam
|183.724.095
|Tüpraş
|177.744.477
|İpek Doğal Enerji
|162.986.774
|İş Bankası (C)
|161.398.961
|Gübre Fabrik.
|129.679.236
|Ereğli Demir Çelik
|127.480.406
|Emlak Konut GMYO
|127.427.682
|Koza Madencilik
|126.673.559
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)