Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.785.864.600
|Türk Hava Yolları
|1.122.045.223
|Garanti Bankası
|655.580.982
|Karsan Otomotiv
|601.936.011
|Halkbank
|438.234.376
|Odaş Elektrik
|380.253.538
|Yapı ve Kredi Bank.
|371.896.300
|Akbank
|355.353.359
|Turkcell
|342.346.873
|Kardemir (D)
|315.247.564
|Petkim
|287.076.848
|Vakıflar Bankası
|243.704.585
|Şişe Cam
|238.088.865
|Emlak Konut GMYO
|231.390.425
|İş Bankası (C)
|186.385.858
|Türk Telekom
|174.673.655
|Tüpraş
|164.256.168
|Sabancı Holding
|149.500.715
|Güneş Sigorta
|147.731.158
|Pegasus
|142.492.329
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)