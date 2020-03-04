Haberler » Ekonomi » Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.785.864.600 Türk Hava Yolları 1.122.045.223 Garanti Bankası 655.580.

04.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:46Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN1.785.864.600
Türk Hava Yolları1.122.045.223
Garanti Bankası655.580.982
Karsan Otomotiv601.936.011
Halkbank438.234.376
Odaş Elektrik380.253.538
Yapı ve Kredi Bank.371.896.300
Akbank355.353.359
Turkcell342.346.873
Kardemir (D)315.247.564
Petkim287.076.848
Vakıflar Bankası243.704.585
Şişe Cam238.088.865
Emlak Konut GMYO231.390.425
İş Bankası (C)186.385.858
Türk Telekom174.673.655
Tüpraş164.256.168
Sabancı Holding149.500.715
Güneş Sigorta147.731.158
Pegasus142.492.329
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: AA

4.03.2020 20:11:51