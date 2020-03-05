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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 957.340.204 ASELSAN 922.440.461 Garanti Bankası 604.886.

05.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:52Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları957.340.204
ASELSAN922.440.461
Garanti Bankası604.886.562
Yapı ve Kredi Bankası376.077.957
Odaş Elektrik342.052.423
Karsan Otomotiv265.005.988
Halkbank249.474.404
Akbank244.842.547
Petkim231.978.436
Turkcell229.907.941
Ereğli Demir Çelik223.667.366
Kardemir (D)208.031.160
Aksa Enerji204.348.096
Gübre Fabrik.198.598.411
Pegasus175.951.690
Vakıflar Bankası157.855.077
Tüpraş148.487.903
Türk Telekom128.946.967
İş Bankası (C)125.454.963
Şişe Cam122.433.099
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Kaynak: AA

5.03.2020 19:35:15