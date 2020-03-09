Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.059.163.564 ASELSAN 963.044.457 Garanti Bankası 535.886.
09.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:42
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.059.163.564
|ASELSAN
|963.044.457
|Garanti Bankası
|535.886.331
|Tüpraş
|293.770.836
|Yapı ve Kredi Bank.
|283.174.673
|Odaş Elektrik
|256.446.504
|Petkim
|245.478.000
|Ereğli Demir Çelik
|235.248.301
|Karsan Otomotiv
|222.400.009
|Kardemir (D)
|209.441.742
|Akbank
|182.618.542
|Deva Holding
|181.712.787
|Halkbank
|176.081.561
|Vakıflar Bankası
|157.668.927
|Turkcell
|129.539.456
|Şişe Cam
|127.735.899
|İpek Doğal Enerji
|125.969.693
|Koza Altın
|123.105.868
|İş Bankası (C)
|118.944.734
|Türk Telekom
|118.482.588
Kaynak: AA
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Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi
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