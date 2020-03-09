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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.059.163.564 ASELSAN 963.044.457 Garanti Bankası 535.886.

09.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:42
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.059.163.564
ASELSAN963.044.457
Garanti Bankası535.886.331
Tüpraş293.770.836
Yapı ve Kredi Bank.283.174.673
Odaş Elektrik256.446.504
Petkim245.478.000
Ereğli Demir Çelik235.248.301
Karsan Otomotiv222.400.009
Kardemir (D)209.441.742
Akbank182.618.542
Deva Holding181.712.787
Halkbank176.081.561
Vakıflar Bankası157.668.927
Turkcell129.539.456
Şişe Cam127.735.899
İpek Doğal Enerji125.969.693
Koza Altın123.105.868
İş Bankası (C)118.944.734
Türk Telekom118.482.588
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi
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