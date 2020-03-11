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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.139.913.832 Türk Hava Yolları 968.039.020 Garanti Bankası 566.682.

11.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:56
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN1.139.913.832
Türk Hava Yolları968.039.020
Garanti Bankası566.682.027
Odaş Elektrik302.102.271
Bim Mağazalar294.326.107
Yapı ve Kredi Bank.279.379.742
Migros Ticaret232.148.846
Eczacıbaşı İlaç230.942.592
Ereğli Demir Çelik216.250.255
Kardemir (D)214.537.238
Petkim190.585.781
Akbank188.387.525
Halkbank187.589.248
Vakıflar Bankası184.564.493
Emlak Konut GMYO174.558.626
Karsan Otomotiv165.978.899
Turkcell164.596.712
Gübre Fabrik.159.594.838
Deva Holding158.686.414
İpek Doğal Enerji150.187.168
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi

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