Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 912.989.947 Türk Hava Yolları 704.221.969 Eczacıbaşı İlaç 488.037.
12.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:58
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|912.989.947
|Türk Hava Yolları
|704.221.969
|Eczacıbaşı İlaç
|488.037.592
|Garanti Bankası
|486.370.904
|Deva Holding
|323.093.162
|Migros Ticaret
|308.517.519
|Bim Mağazalar
|243.231.361
|Akbank
|215.942.385
|Yapı ve Kredi Bank.
|215.092.653
|Odaş Elektrik
|214.737.422
|Eczacıbaşı Yatırım
|189.003.600
|Tüpraş
|185.326.588
|Ereğli Demir Çelik
|179.632.917
|Kardemir (D)
|173.797.324
|Petkim
|172.011.680
|Vakıflar Bankası
|160.985.054
|Karsan Otomotiv
|154.280.415
|Halkbank
|153.723.494
|Şişe Cam
|135.623.234
|Turkcell
|131.472.432
Kaynak: AA
Etiketler : Eczacıbaşı Topluluğu, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi
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