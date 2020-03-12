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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 912.989.947 Türk Hava Yolları 704.221.969 Eczacıbaşı İlaç 488.037.

12.03.2020 18:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:58
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN912.989.947
Türk Hava Yolları704.221.969
Eczacıbaşı İlaç488.037.592
Garanti Bankası486.370.904
Deva Holding323.093.162
Migros Ticaret308.517.519
Bim Mağazalar243.231.361
Akbank215.942.385
Yapı ve Kredi Bank.215.092.653
Odaş Elektrik214.737.422
Eczacıbaşı Yatırım189.003.600
Tüpraş185.326.588
Ereğli Demir Çelik179.632.917
Kardemir (D)173.797.324
Petkim172.011.680
Vakıflar Bankası160.985.054
Karsan Otomotiv154.280.415
Halkbank153.723.494
Şişe Cam135.623.234
Turkcell131.472.432
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Eczacıbaşı Topluluğu, Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Ekonomi

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