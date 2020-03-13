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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Aselsan 1.331.259.422 Türk Hava Yolları 1.207.869.

13.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:02
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Aselsan1.331.259.422
Türk Hava Yolları1.207.869.154
Garanti Bankası724.084.615
Kardemir (D)421.380.637
Ereğli Demir Çelik408.603.902
Yapı ve Kredi Bank.368.354.634
Odaş Elektrik345.214.924
Tüpraş305.692.626
Petkim300.941.824
Eczacıbaşı İlaç293.964.758
Akbank291.436.989
T. Halk Bankası253.387.413
Vakıflar Bankası219.924.993
Turkcell185.834.847
Emlak Konut GMYO177.507.234
İş Bankası (C)160.771.129
Koza Altın149.279.355
Bim Mağazalar139.785.945
Sabancı Holding130.706.704
Şişe Cam127.427.220

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Aselsan, Ekonomi

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