Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Aselsan 1.331.259.422 Türk Hava Yolları 1.207.869.
13.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:02
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Aselsan
|1.331.259.422
|Türk Hava Yolları
|1.207.869.154
|Garanti Bankası
|724.084.615
|Kardemir (D)
|421.380.637
|Ereğli Demir Çelik
|408.603.902
|Yapı ve Kredi Bank.
|368.354.634
|Odaş Elektrik
|345.214.924
|Tüpraş
|305.692.626
|Petkim
|300.941.824
|Eczacıbaşı İlaç
|293.964.758
|Akbank
|291.436.989
|T. Halk Bankası
|253.387.413
|Vakıflar Bankası
|219.924.993
|Turkcell
|185.834.847
|Emlak Konut GMYO
|177.507.234
|İş Bankası (C)
|160.771.129
|Koza Altın
|149.279.355
|Bim Mağazalar
|139.785.945
|Sabancı Holding
|130.706.704
|Şişe Cam
|127.427.220
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Etiketler : Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Aselsan, Ekonomi
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