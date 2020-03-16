Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 780.339.145 Türk Hava Yolları 729.075.537 Garanti Bankası 699.537.
16.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:40
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|780.339.145
|Türk Hava Yolları
|729.075.537
|Garanti Bankası
|699.537.505
|Yapı ve Kredi Bank.
|258.289.557
|Eczacıbaşı İlaç
|208.974.733
|Ereğli Demir Çelik
|196.214.295
|Akbank
|189.769.304
|Halkbank
|174.112.997
|Petkim
|169.530.157
|Kardemir (D)
|153.961.229
|İş Bankası (C)
|153.047.942
|Vakıflar Bankası
|147.011.114
|Tüpraş
|140.509.320
|Odaş Elektrik
|104.206.818
|Emlak Konut GMYO
|102.566.090
|Turkcell
|101.783.851
|Bim Mağazalar
|98.231.009
|İş Fin.Kir.
|92.199.519
|Şişe Cam
|86.070.268
|Karsan Otomotiv
|76.958.186
Kaynak: AA
Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi
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