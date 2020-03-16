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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 780.339.145 Türk Hava Yolları 729.075.537 Garanti Bankası 699.537.

16.03.2020 18:40 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:40
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN780.339.145
Türk Hava Yolları729.075.537
Garanti Bankası699.537.505
Yapı ve Kredi Bank.258.289.557
Eczacıbaşı İlaç208.974.733
Ereğli Demir Çelik196.214.295
Akbank189.769.304
Halkbank174.112.997
Petkim169.530.157
Kardemir (D)153.961.229
İş Bankası (C)153.047.942
Vakıflar Bankası147.011.114
Tüpraş140.509.320
Odaş Elektrik104.206.818
Emlak Konut GMYO102.566.090
Turkcell101.783.851
Bim Mağazalar98.231.009
İş Fin.Kir.92.199.519
Şişe Cam86.070.268
Karsan Otomotiv76.958.186
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

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