Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.378.632.019 Türk Hava Yolları 1.088.191.709 Garanti Bankası 857.224.
17.03.2020 18:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:36
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.378.632.019
|Türk Hava Yolları
|1.088.191.709
|Garanti Bankası
|857.224.521
|Yapı ve Kredi Bank.
|399.013.076
|Akbank
|363.982.725
|Halkbank
|290.452.077
|Ereğli Demir Çelik
|284.211.208
|Vakıflar Bankası
|279.645.298
|Petkim
|264.117.867
|Tüpraş
|215.245.148
|İş Fin.Kir.
|211.927.784
|Pegasus
|199.182.383
|İş Bankası (C)
|199.041.721
|Kardemir (D)
|188.474.470
|Turkcell
|158.435.415
|Odaş Elektrik
|147.905.151
|Koza Madencilik
|145.165.513
|Koza Altın
|126.179.062
|Emlak Konut GMYO
|122.616.305
|Karsan Otomotiv
|117.801.284
Kaynak: AA
Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi
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