Menü
Haberler››Ekonomi››Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.054.692.643 ASELSAN 786.809.225 Garanti Bankası 709.657.

18.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:42
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.054.692.643
ASELSAN 786.809.225
Garanti Bankası 709.657.866
Yapı ve Kredi Bankası 314.145.205
İş Finansal Kiralama 215.003.712
Eczacıbaşı İlaç 203.175.643
İş Bankası (C) 202.949.344
Akbank 197.593.809
Ereğli Demir Çelik 196.841.611
Tüpraş 195.498.178
Vakıflar Bankası 171.853.286
Pegasus 166.174.408
Halkbank 165.274.373
Bim Mağazalar 152.032.523
Odaş Elektrik 148.227.237
Petkim 116.063.748
Kardemir (D) 106.794.861
Sasa Polyester 105.205.841
İpek Doğal Enerji 103.605.203
Koza Madencilik 100.342.660
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Ekonomi
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Ekonomi
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Ekonomi
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Ekonomi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Ekonomi
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Ekonomi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Ekonomi
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Loading