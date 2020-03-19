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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.041.053.482 ASELSAN 828.923.054 Türk Hava Yolları 743.932.

19.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:44
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.041.053.482
ASELSAN828.923.054
Türk Hava Yolları743.932.282
Yapı ve Kredi Bank.442.966.850
İş Finansal Kiralama211.296.427
Bim Mağazalar207.411.018
İş Bankası (C)207.293.185
Akbank206.940.084
Tüpraş204.258.315
Petkim197.209.714
Pegasus183.043.065
Halkbank172.760.326
Vakıflar Bankası168.941.695
Ereğli Demir Çelik157.546.859
Eczacıbaşı İlaç150.264.035
İş GMYO141.133.901
Kardemir (D)139.097.939
Odaş Elektrik130.806.950
Koza Madencilik111.817.040
Turkcell103.830.145
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

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