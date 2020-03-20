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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 926.810.685 Türk Hava Yolları 566.607.999 Aselsan 474.

20.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 18:52
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası926.810.685
Türk Hava Yolları566.607.999
Aselsan474.681.129
Yapı ve Kredi Bank.298.343.804
Eczacıbaşı İlaç258.003.896
İş Fin.Kir.254.608.127
Bim Mağazalar230.875.325
Pegasus216.627.952
Ereğli Demir Çelik212.193.294
Tüpraş196.127.604
Akbank190.638.652
Vakıflar Bankası169.292.690
T. Halk Bankası150.641.442
Turkcell150.639.180
Petkim145.028.247
İş Bankası (C)140.302.802
Koza Altın137.362.420
Odaş Elektrik136.666.154
Türk Telekom131.498.660
Kardemir (D)118.163.045

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Aselsan, Ekonomi

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