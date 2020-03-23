Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Borsada işlem hacmi sıralaması - Ekonomi

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.534.925.261 ASELSAN 604.763.100 Türk Hava Yolları 492.975.

23.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:56
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.534.925.261
ASELSAN604.763.100
Türk Hava Yolları492.975.904
Yapı ve Kredi Bankası356.056.297
Akbank294.502.787
İş Finansal Kiralama290.970.140
Pegasus275.395.954
Bim Mağazalar264.630.646
Halkbank195.332.502
İş Bankası (C)188.128.511
Türk Telekom181.863.473
Tüpraş163.724.285
Gübre Fabrik.155.921.911
İpek Doğal Enerji155.808.201
Turkcell155.797.880
Ereğli Demir Çelik152.977.948
Vakıflar Bankası148.084.657
Koza Madencilik143.890.654
Kardemir (D)137.996.022
Petkim128.679.848
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak Ekonomi
Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! 24 Nisan’a kadar uzatıldı Ekonomi
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! 24 Nisan'a kadar uzatıldı
Korona tedbiri kapsamında tarihi çarşıya giriş çıkışlar sınırlandırıldı Ekonomi
Korona tedbiri kapsamında tarihi çarşıya giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Ekonomi
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Ekonomi
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Ekonomi
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
Korona vurguncusu zenginlere test satarak bir haftada 19 milyon TL kazandı Ekonomi
Korona vurguncusu zenginlere test satarak bir haftada 19 milyon TL kazandı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

İngiltere'de restoran zincirleri kapısına kilit vuruyor - Ekonomi Koçtaş'tan mağazacılık faaliyetlerine geçici süreyle ara verme kararı - Ekonomi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi - Haber BDDK'dan bankaları rahatlatıcı karar - Ekonomi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla - Haber KGF Genel Müdürlüğüne Kasım Akdeniz atandı - Ekonomi BDDK'dan bankaları rahatlatıcı karar - Ekonomi Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Sağlık çalışanlarına yüzde yüz oranında ek ödemeler olacak - Ekonomi KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan'a kadar uzatıldı - Ekonomi Son Dakika: Kapalıçarşı'nın giriş ve çıkışları ile açık kaldığı saatlere sınırlama getirildi - Ekonomi Biner liralık desteği duyanlar riski hiçe sayıp soluğu vakıfta aldı - Ekonomi Tunç Soyer'den koronayla mücadele kapsamında çalışan personellere moral primi - Ekonomi
Loading