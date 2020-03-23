Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.534.925.261 ASELSAN 604.763.100 Türk Hava Yolları 492.975.
23.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:56
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.534.925.261
|ASELSAN
|604.763.100
|Türk Hava Yolları
|492.975.904
|Yapı ve Kredi Bankası
|356.056.297
|Akbank
|294.502.787
|İş Finansal Kiralama
|290.970.140
|Pegasus
|275.395.954
|Bim Mağazalar
|264.630.646
|Halkbank
|195.332.502
|İş Bankası (C)
|188.128.511
|Türk Telekom
|181.863.473
|Tüpraş
|163.724.285
|Gübre Fabrik.
|155.921.911
|İpek Doğal Enerji
|155.808.201
|Turkcell
|155.797.880
|Ereğli Demir Çelik
|152.977.948
|Vakıflar Bankası
|148.084.657
|Koza Madencilik
|143.890.654
|Kardemir (D)
|137.996.022
|Petkim
|128.679.848
Kaynak: AA
Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi