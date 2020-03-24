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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.050.995.962 Türk Hava Yolları 909.231.123 ASELSAN 751.900.

24.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 19:04
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.050.995.962
Türk Hava Yolları909.231.123
ASELSAN751.900.941
Yapı ve Kredi Bankası320.966.898
Halkbank292.614.767
İş Finansal Kiralama290.158.259
Akbank255.290.012
İş Bankası (C)252.987.539
Bim Mağazalar230.913.984
Vakıflar Bankası216.004.498
Petkim205.481.098
Turkcell204.152.983
Kardemir (D)194.205.131
Pegasus185.010.937
Tüpraş179.066.185
Ereğli Demir Çelik172.511.558
Gübre Fabrikaları169.035.838
Migros Ticaret155.156.932
İpek Doğal Enerji154.325.579
Türk Telekom138.693.940
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler : Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

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