Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.426.631.805 Türk Hava Yolları 1.317.778.715 Garanti Bankası 1.294.671.
25.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:04
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|1.426.631.805
|Türk Hava Yolları
|1.317.778.715
|Garanti Bankası
|1.294.671.715
|Akbank
|418.004.528
|Yapı ve Kredi Bankası
|400.417.317
|İş Finansal Kiralama
|374.731.832
|Turkcell
|314.651.196
|Eczacıbaşı İlaç
|309.233.350
|Petkim
|299.216.353
|Koza Altın
|278.412.956
|Halkbank
|269.052.261
|Ereğli Demir Çelik
|268.176.653
|Vakıflar Bankası
|257.452.354
|İş Bankası (C)
|253.344.833
|İpek Doğal Enerji
|252.497.908
|Tüpraş
|252.272.288
|Kardemir (D)
|240.856.110
|Deva Holding
|227.749.070
|Şişe Cam
|226.472.506
|Odaş Elektrik
|196.217.199
Kaynak: AA
Etiketler: Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi