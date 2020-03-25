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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.426.631.805 Türk Hava Yolları 1.317.778.715 Garanti Bankası 1.294.671.

25.03.2020 19:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:04
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN1.426.631.805
Türk Hava Yolları1.317.778.715
Garanti Bankası1.294.671.715
Akbank418.004.528
Yapı ve Kredi Bankası400.417.317
İş Finansal Kiralama374.731.832
Turkcell314.651.196
Eczacıbaşı İlaç309.233.350
Petkim299.216.353
Koza Altın278.412.956
Halkbank269.052.261
Ereğli Demir Çelik268.176.653
Vakıflar Bankası257.452.354
İş Bankası (C)253.344.833
İpek Doğal Enerji252.497.908
Tüpraş252.272.288
Kardemir (D)240.856.110
Deva Holding227.749.070
Şişe Cam226.472.506
Odaş Elektrik196.217.199
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi

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