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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.489.413.512 ASELSAN 1.216.074.149 Garanti Bankası 994.331.

26.03.2020 18:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:48
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.489.413.512
ASELSAN1.216.074.149
Garanti Bankası994.331.067
Akbank520.244.459
Yapı ve Kredi Bankası409.910.939
Eczacıbaşı İlaç315.195.994
İpek Doğal Enerji292.642.971
Halkbank277.662.956
İş Fin.Kir.261.399.597
İş Bankası (C)244.372.834
Deva Holding225.648.091
Koza Altın218.338.842
Vakıflar Bankası217.163.580
Koza Madencilik216.368.281
Kardemir (D)208.844.419
Petkim208.321.805
Ereğli Demir Çelik205.936.951
Odaş Elektrik178.488.836
Tüpraş169.276.942
Türk Telekom165.349.086
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

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