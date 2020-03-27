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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi BIST 100 Türk Hava Yolları 1.519.264.230 Garanti Bankası 975.622.

27.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:36
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
BIST 100
Türk Hava Yolları1.519.264.230
Garanti Bankası975.622.112
Aselsan741.070.388
Eczacıbaşı İlaç642.623.006
Koza Madencilik376.517.291
Pegasus376.437.090
İpek Doğal Enerji361.585.353
Deva Holding293.186.760
Akbank273.189.361
Koza Altın263.357.482
Yapı ve Kredi Bank.251.427.146
Tüpraş225.535.240
Sasa Polyester219.623.200
Odaş Elektrik190.668.212
İş Fin.Kir.186.251.583
Kardemir (D)175.781.809
Petkim168.073.557
T. Halk Bankası166.715.955
Ereğli Demir Çelik166.538.126
İş Bankası (C)164.958.108

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi

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