Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi BIST 100 Türk Hava Yolları 1.519.264.230 Garanti Bankası 975.622.
27.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 27.03.2020 19:36
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|BIST 100
|Türk Hava Yolları
|1.519.264.230
|Garanti Bankası
|975.622.112
|Aselsan
|741.070.388
|Eczacıbaşı İlaç
|642.623.006
|Koza Madencilik
|376.517.291
|Pegasus
|376.437.090
|İpek Doğal Enerji
|361.585.353
|Deva Holding
|293.186.760
|Akbank
|273.189.361
|Koza Altın
|263.357.482
|Yapı ve Kredi Bank.
|251.427.146
|Tüpraş
|225.535.240
|Sasa Polyester
|219.623.200
|Odaş Elektrik
|190.668.212
|İş Fin.Kir.
|186.251.583
|Kardemir (D)
|175.781.809
|Petkim
|168.073.557
|T. Halk Bankası
|166.715.955
|Ereğli Demir Çelik
|166.538.126
|İş Bankası (C)
|164.958.108
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Etiketler: Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi