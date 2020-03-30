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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 753.407.480 ASELSAN 651.074.511 Garanti Bankası 589.563.

30.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:42
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları753.407.480
ASELSAN651.074.511
Garanti Bankası589.563.595
Pegasus491.404.937
Eczacıbaşı İlaç391.486.043
Sasa Polyester336.706.822
Akbank289.002.538
Yapı ve Kredi Bankası191.259.182
İpek Doğal Enerji188.093.630
Koza Madencilik170.670.645
İş Bankası (C)152.205.380
İş Finansal Kiralama149.937.443
T. Halk Bankası148.581.825
Ereğli Demir Çelik147.606.522
Koza Altın147.579.589
Turkcell127.266.297
Bim Mağazalar126.060.295
Tüpraş124.286.981
Kardemir (D)115.389.318
Arçelik110.985.146
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi
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