Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 753.407.480 ASELSAN 651.074.511 Garanti Bankası 589.563.
30.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:42
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|753.407.480
|ASELSAN
|651.074.511
|Garanti Bankası
|589.563.595
|Pegasus
|491.404.937
|Eczacıbaşı İlaç
|391.486.043
|Sasa Polyester
|336.706.822
|Akbank
|289.002.538
|Yapı ve Kredi Bankası
|191.259.182
|İpek Doğal Enerji
|188.093.630
|Koza Madencilik
|170.670.645
|İş Bankası (C)
|152.205.380
|İş Finansal Kiralama
|149.937.443
|T. Halk Bankası
|148.581.825
|Ereğli Demir Çelik
|147.606.522
|Koza Altın
|147.579.589
|Turkcell
|127.266.297
|Bim Mağazalar
|126.060.295
|Tüpraş
|124.286.981
|Kardemir (D)
|115.389.318
|Arçelik
|110.985.146
Kaynak: AA
Etiketler: Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi