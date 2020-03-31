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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 800.765.940 Türk Hava Yolları 749.037.300 Eczacıbaşı İlaç 660.

31.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:42
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası800.765.940
Türk Hava Yolları749.037.300
Eczacıbaşı İlaç660.036.555
ASELSAN533.946.815
Pegasus436.291.329
Akbank342.176.385
Yapı ve Kredi Bankası274.531.185
İş Finansal Kiralama264.846.465
Sasa Polyester250.853.771
Turkcell209.150.868
Güneş Sigorta176.930.334
Halkbank174.508.697
İpek Doğal Enerji171.354.315
Deva Holding160.813.473
Vakıflar Bankası156.651.222
Koza Madencilik156.387.175
Koza Altın151.783.265
İş Bankası (C)151.508.478
Petkim144.750.419
Şişe Cam143.676.318
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Eczacıbaşı Topluluğu, Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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