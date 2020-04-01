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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 783.371.135 ASELSAN 745.268.422 Sasa Polyester 742.263.

01.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:54
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları783.371.135
ASELSAN745.268.422
Sasa Polyester742.263.103
Garanti Bankası714.081.653
İş Finansal Kiralama634.166.378
Tüpraş496.057.563
Pegasus461.970.013
Kardemir (D)423.235.651
Petkim407.211.844
Halkbank318.976.690
Eczacıbaşı İlaç302.893.531
Akbank294.426.491
Odaş Elektrik287.421.699
Yapı ve Kredi Bankası275.986.570
Güneş Sigorta207.497.815
Ereğli Demir Çelik195.940.962
Vakıflar Bankası178.835.640
Alarko Holding177.194.999
İpek Doğal Enerji163.158.204
İş Bankası (C)154.097.612
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Sasa Polyester, Demir Çelik, Ekonomi
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