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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 2.517.976.635 Garanti Bankası 652.218.900 Sasa Polyester 509.795.

02.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:48
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim2.517.976.635
Garanti Bankası652.218.900
Sasa Polyester509.795.384
Tüpraş477.270.492
ASELSAN416.107.941
Türk Hava Yolları410.716.348
Eczacıbaşı İlaç373.323.873
Pegasus315.992.965
Yapı ve Kredi Bankası283.169.305
Akbank280.411.427
İş Finansal Kiralama254.306.679
Kardemir (D)202.218.078
Koza Altın187.559.786
İpek Doğal Enerji174.753.482
Koza Madencilik160.225.471
Odaş Elektrik154.563.476
Turkcell144.153.814
Bim Mağazalar129.731.269
Vakıflar Bankası121.023.734
Migros Ticaret105.636.702
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Garanti Bankası, Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Petkim, Ekonomi
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