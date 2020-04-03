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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Petkim 997.117.204 Sasa Polyester 670.245.677 Tüpraş 551.831.

03.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:46
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Petkim997.117.204
Sasa Polyester670.245.677
Tüpraş551.831.028
Garanti Bankası545.432.164
ASELSAN544.020.215
Türk Hava Yolları302.373.194
Arçelik286.093.178
Pegasus231.875.565
Akbank201.760.973
Yapı ve Kredi Bankası194.593.894
Turkcell151.848.896
Koç Holding149.506.385
Eczacıbaşı İlaç148.966.889
Koza Altın147.419.068
İpek Doğal Enerji141.293.502
Kardemir (D)121.430.292
Güneş Sigorta119.403.643
Migros Ticaret115.739.960
Torunlar GMYO112.906.393
Karsan Otomotiv108.392.266
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Tüpraş, Petkim, Ekonomi
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