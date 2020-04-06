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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 698.450.070 Türk Hava Yolları 602.520.414 Sasa Polyester 552.

06.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:42
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası698.450.070
Türk Hava Yolları602.520.414
Sasa Polyester552.432.565
Petkim529.061.426
ASELSAN463.994.547
Tüpraş335.309.213
Pegasus324.544.927
İpek Doğal Enerji305.276.359
Yapı ve Kredi Bank.275.841.611
Koza Altın249.760.645
Akbank247.700.606
İş Finansal Kiralama208.114.104
T. Halk Bankası198.198.006
Eczacıbaşı İlaç185.477.778
Koza Madencilik162.521.723
Karsan Otomotiv159.524.814
İş Bankası (C)151.958.647
Kardemir (D)140.350.327
Vakıflar Bankası129.349.467
Arçelik126.668.644
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Sasa Polyester, Borsa İstanbul, Ekonomi
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