Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:





(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.671.292.681 Türk Hava Yolları 1.613.712.275 Garanti Bankası 1.167.552.614 Sasa Polyester 723.779.509 Petkim 707.163.619 Tüpraş 575.116.051 Pegasus 574.800.689 Yapı ve Kredi Bankası 502.143.538 İş Finansal Kiralama 395.801.706 Akbank 337.190.924 Vakıflar Bankası 295.834.451 Arçelik 281.594.477 İş Bankası (C) 266.600.303 İpek Doğal Enerji 264.092.975 Halkbank 242.685.738 Koza Altın 234.794.105 Kardemir (D) 228.051.907 Bim Mağazalar 223.353.415 Koza Madencilik 218.496.207 Eczacıbaşı İlaç 215.019.870

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA