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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.671.292.681 Türk Hava Yolları 1.613.712.275 Garanti Bankası 1.167.552.

07.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:54
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:


(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN1.671.292.681
Türk Hava Yolları1.613.712.275
Garanti Bankası1.167.552.614
Sasa Polyester723.779.509
Petkim707.163.619
Tüpraş575.116.051
Pegasus574.800.689
Yapı ve Kredi Bankası502.143.538
İş Finansal Kiralama395.801.706
Akbank337.190.924
Vakıflar Bankası295.834.451
Arçelik281.594.477
İş Bankası (C)266.600.303
İpek Doğal Enerji264.092.975
Halkbank242.685.738
Koza Altın234.794.105
Kardemir (D)228.051.907
Bim Mağazalar223.353.415
Koza Madencilik218.496.207
Eczacıbaşı İlaç215.019.870
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi
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