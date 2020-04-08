Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Pegasus 1.002.652.300 ASELSAN 872.286.505 Türk Hava Yolları 813.983.
08.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:44
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Pegasus
|1.002.652.300
|ASELSAN
|872.286.505
|Türk Hava Yolları
|813.983.950
|Garanti Bankası
|703.132.731
|Sasa Polyester
|648.639.050
|İpek Doğal Enerji
|425.425.630
|İş Finansal Kiralama
|397.908.011
|Tüpraş
|321.266.803
|Koza Altın
|266.279.929
|Koza Madencilik
|263.796.185
|Petkim
|211.963.258
|Turkcell
|205.613.471
|Yapı ve Kredi Bankası
|192.671.940
|Akbank
|188.031.964
|Vakıflar Bankası
|179.100.273
|Torunlar GMYO
|173.746.811
|Türk Telekom
|141.341.045
|Ereğli Demir Çelik
|136.086.264
|Eczacıbaşı İlaç
|135.302.983
|Halkbank
|123.356.402
Kaynak: AA
Etiketler: Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Pegasus, Koza, Ekonomi