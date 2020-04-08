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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Pegasus 1.002.652.300 ASELSAN 872.286.505 Türk Hava Yolları 813.983.

08.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:44
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Pegasus1.002.652.300
ASELSAN872.286.505
Türk Hava Yolları813.983.950
Garanti Bankası703.132.731
Sasa Polyester648.639.050
İpek Doğal Enerji425.425.630
İş Finansal Kiralama397.908.011
Tüpraş321.266.803
Koza Altın266.279.929
Koza Madencilik263.796.185
Petkim211.963.258
Turkcell205.613.471
Yapı ve Kredi Bankası192.671.940
Akbank188.031.964
Vakıflar Bankası179.100.273
Torunlar GMYO173.746.811
Türk Telekom141.341.045
Ereğli Demir Çelik136.086.264
Eczacıbaşı İlaç135.302.983
Halkbank123.356.402
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Pegasus, Koza, Ekonomi
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