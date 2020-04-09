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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.976.562.286 Türk Hava Yolları 990.690.118 ASELSAN 893.663.

09.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:54
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.976.562.286
Türk Hava Yolları990.690.118
ASELSAN893.663.011
Pegasus707.732.002
Yapı ve Kredi Bankası690.301.392
Eczacıbaşı İlaç600.137.275
Akbank593.553.489
Tüpraş564.954.892
Vakıflar Bankası506.242.624
İpek Doğal Enerji448.965.421
Halkbank394.281.044
İş Bankası (C)384.419.987
Koza Altın371.280.163
Koza Madencilik316.766.866
Petkim314.995.440
İş Finansal Kiralama297.736.660
Sasa Polyester285.041.612
Turkcell181.133.548
Kardemir (D)179.530.861
TAV Havalimanları176.864.629
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi
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