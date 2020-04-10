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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.839.858.568 Pegasus 941.591.068 Türk Hava Yolları 747.585.

10.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:46
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.839.858.568
Pegasus941.591.068
Türk Hava Yolları747.585.969
ASELSAN547.099.839
Vakıflar Bankası512.132.387
Yapı ve Kredi Bankası503.397.713
Petkim487.480.095
İş Finansal Kiralama418.744.167
Akbank404.214.672
İş Bankası (C)327.381.120
Sasa Polyester233.469.929
Halkbank230.807.806
Güneş Sigorta221.774.524
İpek Doğal Enerji189.893.046
Tüpraş183.495.918
Eczacıbaşı İlaç174.000.385
Bim Mağazalar173.522.056
Tekfen Holding142.857.451
Koza Altın127.971.830
Şişe Cam125.806.788
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Pegasus, Ekonomi
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