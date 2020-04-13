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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.782.488.559 Garanti Bankası 1.146.660.456 Pegasus 911.112.

13.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:42
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları1.782.488.559
Garanti Bankası1.146.660.456
Pegasus911.112.225
ASELSAN518.930.916
Yapı ve Kredi Bankası382.018.371
Eczacıbaşı İlaç361.161.378
Akbank342.108.597
Vakıflar Bankası320.155.983
Tüpraş277.660.296
Petkim238.648.221
Migros Ticaret235.919.551
İş Bankası (C)229.978.241
İş Finansal Kiralama207.497.285
Sasa Polyester204.103.748
Odaş Elektrik195.347.093
Tekfen Holding152.037.663
Halkbank149.892.318
Koza Altın147.975.935
Kardemir (D)140.448.921
TAV Havalimanları138.165.976
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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