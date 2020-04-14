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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 2.473.311.405 Türk Hava Yolları 2.106.389.765 Garanti Bankası 1.141.913.

14.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:54
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN2.473.311.405
Türk Hava Yolları2.106.389.765
Garanti Bankası1.141.913.196
Pegasus695.214.749
Petkim632.411.128
Akbank483.135.367
Yapı ve Kredi Bankası407.932.701
İpek Doğal Enerji385.583.693
Koza Altın356.452.416
Sasa Polyester351.389.166
Vakıflar Bankası327.786.873
Koza Madencilik296.952.695
Ereğli Demir Çelik259.711.493
Tüpraş246.591.136
Kardemir (D)216.212.824
TAV Havalimanları211.807.085
İş Bankası (C)208.895.131
İş Finansal Kiralama183.604.173
Migros Ticaret174.889.743
Arçelik174.698.105
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi
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