Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 2.473.311.405 Türk Hava Yolları 2.106.389.765 Garanti Bankası 1.141.913.
14.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:54
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|ASELSAN
|2.473.311.405
|Türk Hava Yolları
|2.106.389.765
|Garanti Bankası
|1.141.913.196
|Pegasus
|695.214.749
|Petkim
|632.411.128
|Akbank
|483.135.367
|Yapı ve Kredi Bankası
|407.932.701
|İpek Doğal Enerji
|385.583.693
|Koza Altın
|356.452.416
|Sasa Polyester
|351.389.166
|Vakıflar Bankası
|327.786.873
|Koza Madencilik
|296.952.695
|Ereğli Demir Çelik
|259.711.493
|Tüpraş
|246.591.136
|Kardemir (D)
|216.212.824
|TAV Havalimanları
|211.807.085
|İş Bankası (C)
|208.895.131
|İş Finansal Kiralama
|183.604.173
|Migros Ticaret
|174.889.743
|Arçelik
|174.698.105
Kaynak: AA
Etiketler: Türk Hava Yolları, Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi