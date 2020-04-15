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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 2.309.433.406 Pegasus 2.226.207.929 ASELSAN 1.820.731.

15.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:44
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları2.309.433.406
Pegasus2.226.207.929
ASELSAN1.820.731.882
Garanti Bankası1.043.836.307
Migros Ticaret569.890.774
Bim Mağazalar538.905.843
Akbank482.323.043
Ereğli Demir Çelik447.092.844
Yapı ve Kredi Bankası404.440.888
TAV Havalimanları377.244.037
Petkim368.629.027
Koza Altın327.207.236
İpek Doğal Enerji305.909.555
Tüpraş299.491.321
Vakıflar Bankası273.393.986
İş Finansal Kiralama235.744.804
Koza Madencilik234.598.645
İş Bankası (C)225.904.519
Bizim Mağazaları223.380.759
Eczacıbaşı İlaç212.229.930
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Pegasus, Koza, Ekonomi
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