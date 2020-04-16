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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi ASELSAN 1.238.774.034 Pegasus 1.158.339.673 Türk Hava Yolları 1.083.840.

16.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:44
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
ASELSAN1.238.774.034
Pegasus1.158.339.673
Türk Hava Yolları1.083.840.016
Garanti Bankası954.707.108
Eczacıbaşı İlaç929.037.144
Migros Ticaret615.623.031
Akbank364.479.343
Yapı ve Kredi Bankası315.300.182
İpek Doğal Enerji294.687.049
Ereğli Demir Çelik288.405.860
Bim Mağazalar280.915.463
Tüpraş271.396.545
Koza Altın264.450.586
İş Finansal Kiralama253.317.981
Koza Madencilik243.742.059
Vakıflar Bankası243.484.715
Sasa Polyester234.573.019
Petkim203.026.006
Hektaş157.025.463
TAV Havalimanları149.974.591
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Borsa İstanbul, Pegasus, Koza, Ekonomi
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