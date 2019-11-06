Haberler » Güncel » Borsada Pozitif Seyir Sürüyor

Borsada Pozitif Seyir Sürüyor

Hisse senedi piyasaları ABD-Türkiye ilişkileri eksenindeki hareketini sürdürüyor.

06.11.2019 09:53 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:55Borsada Pozitif Seyir Sürüyor

ABD-Çin ticaret anlaşmasına yönelik iyimserlikle birlikte artan risk iştahına paralel bir şekilde hafif alıcılı seyreden endeks günü yüzde 0,45 yükselişle 100,525 puandan tamamladı.

USDTRY... Faiz İndirimi Beklentileriyle Birlikte Yükseldi… Dolar global bazda değer kazancına devam ederken, Türkiye'nin CDS primindeki düşüş TL varlıklara yönelik talebin güçlü kaldığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. ABD Türkiye ilişkileri gündemdeki canlılığını korumaya devam ederken, TL Dolar karşısında sınırlı bir değer kaybıyla işlem gününü tamamladı. TCMB'den Aralık ayı faiz indirimi beklentilerinin kuvvetlenmesi ile birlikte Dolar TL kuru 5.75 seviyelerini test etti. TCMB'nin açıkladığı verilere göre reel efektif döviz kuru endeksi Ekim ayında bir önceki aya kıyasla 0,09 puan artışla 76,90 oldu.

EURTRY... TL Sınırlı Bir Şekilde Değer Kaybetti… TCMB'nin faiz indirimlerine Aralık ayında da devam edeceğine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesiyle birlikte TL majör para birimleri karşısındaki kazançlarının bir kısmını geri verdi. Euro TL kuru yeni işlem gününün ilk saatlerinde 6.38 seviyelerinde işlem görüyor.

EURUSD… Dolar Global Bazda Değer Kazandı… Dün piyasalar FED yetkililerinin verdiği mesajları takip ettiler. Dallas FED başkanı Kaplan, dik getiri eğrisinin FED'in politika faizinin doğru konumda olduğunu teyit ettiğini söylerken Verilen mesajlar neticesinde para politikasının bu yıl içerisinde yapılan üç faiz indiriminden sonra sabit tutulacağı görüşü güçlendi. ABD'nin Çin'den ithal edilen 112 milyar dolarlık ürüne uyguladığı %15'lik ek vergi tarifesini kaldırmayı planladığı haberleri ile dolar hızlı bir şekilde yükseldi. ABD'de hizmet PMI verisi beklentilerin altında gelirken, imalat dışı PMI verisi beklentilerin üzerinde gelmesi dolardaki yükselişe öncü oldu. Bugün Avrupa Birliği tarafından gelecek PMI verileri takip edilecek.

XAUUSD… Ticaret İyimserliğiyle Beraber Değer Kaybetti… ABD Çin'den ithal edilen 112 milyar dolarlık elektronik alet ve giyim ürününde gümrük tarifelerini kaldırmayı planlıyor. ABD'nin bu hamlesi ABD-Çin ticaret anlaşmasına yönelik iyimserlik ve küresel risk iştahındaki artış güvenli liman alımlarını sınırlarken, altının ons fiyatları gerilemeyi sürdürerek 1480 $ seviyelerine geriledi.

GLDGR... Dalgalı Bir Seyir İzledi… Gram altın fiyatları dün ons altın ve TL'deki değer kaybı ile karışık bir görünüm sergilerken, yeni işlem gününün ilk saatlerinde 274 TL seviyelerinde işlem görüyor.

BRENT... Global Petrol Talebindeki Artış Beklentisi Fiyatları Yukarı Yönlü Baskılamakta… Ticaret iyimserliği ve küresel risk iştahındaki artış petrol fiyatlarına destek sağlıyor. Brent petrolün varil fiyatı 62 $ seviyesindeki konumunu koruyor.

S&P500...Rekor Seviyelerden Geri Çekildi… PMI verilerinin takip edildiği işlem gününde ABD hisse senetleri piyasası yüzde 0,12 kayıpla günü 3,074 puandan tamamladı.


Avrupa Birliği, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
10:47 Türksat'tan 36. Ulusal Bilişim Kurultayı'na destek
10:52 Yeni Su Ürünleri Kanunu ile kaçak avcılık bitecek
10:52 STK'lar Biga için toplandı
10:52 Son dakika: PKK'nın kadın yapılanmasına büyük darbe! 9 şüpheli gözaltında
10:52 "Aman Reis Duymasın" filmine dört ülkede gala
10:46 Trafikte yol verme kavgası! Tartıştığı adama sopa fırlattı
10:24 Terör örgütü YPG'ye katılan Ceren Güneş, Suriye'de öldürüldü
10:24 Dün açıklanan enflasyon verisiyle memur ve memur emeklisine ek zam göründü
10:18 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
10:05 Kiracılar için tavan zam oranı yüzde 16,81'i geçemeyecek
6.11.2019 10:54:34