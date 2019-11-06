Borsada Pozitif Seyir Sürüyor

ABD-Çin ticaret anlaşmasına yönelik iyimserlikle birlikte artan risk iştahına paralel bir şekilde hafif alıcılı seyreden endeks günü yüzde 0,45 yükselişle 100,525 puandan tamamladı.

USDTRY... Faiz İndirimi Beklentileriyle Birlikte Yükseldi… Dolar global bazda değer kazancına devam ederken, Türkiye'nin CDS primindeki düşüş TL varlıklara yönelik talebin güçlü kaldığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. ABD Türkiye ilişkileri gündemdeki canlılığını korumaya devam ederken, TL Dolar karşısında sınırlı bir değer kaybıyla işlem gününü tamamladı. TCMB'den Aralık ayı faiz indirimi beklentilerinin kuvvetlenmesi ile birlikte Dolar TL kuru 5.75 seviyelerini test etti. TCMB'nin açıkladığı verilere göre reel efektif döviz kuru endeksi Ekim ayında bir önceki aya kıyasla 0,09 puan artışla 76,90 oldu.

EURTRY... TL Sınırlı Bir Şekilde Değer Kaybetti… TCMB'nin faiz indirimlerine Aralık ayında da devam edeceğine yönelik beklentilerin kuvvetlenmesiyle birlikte TL majör para birimleri karşısındaki kazançlarının bir kısmını geri verdi. Euro TL kuru yeni işlem gününün ilk saatlerinde 6.38 seviyelerinde işlem görüyor.

EURUSD… Dolar Global Bazda Değer Kazandı… Dün piyasalar FED yetkililerinin verdiği mesajları takip ettiler. Dallas FED başkanı Kaplan, dik getiri eğrisinin FED'in politika faizinin doğru konumda olduğunu teyit ettiğini söylerken Verilen mesajlar neticesinde para politikasının bu yıl içerisinde yapılan üç faiz indiriminden sonra sabit tutulacağı görüşü güçlendi. ABD'nin Çin'den ithal edilen 112 milyar dolarlık ürüne uyguladığı %15'lik ek vergi tarifesini kaldırmayı planladığı haberleri ile dolar hızlı bir şekilde yükseldi. ABD'de hizmet PMI verisi beklentilerin altında gelirken, imalat dışı PMI verisi beklentilerin üzerinde gelmesi dolardaki yükselişe öncü oldu. Bugün Avrupa Birliği tarafından gelecek PMI verileri takip edilecek.

XAUUSD… Ticaret İyimserliğiyle Beraber Değer Kaybetti… ABD Çin'den ithal edilen 112 milyar dolarlık elektronik alet ve giyim ürününde gümrük tarifelerini kaldırmayı planlıyor. ABD'nin bu hamlesi ABD-Çin ticaret anlaşmasına yönelik iyimserlik ve küresel risk iştahındaki artış güvenli liman alımlarını sınırlarken, altının ons fiyatları gerilemeyi sürdürerek 1480 $ seviyelerine geriledi.

GLDGR... Dalgalı Bir Seyir İzledi… Gram altın fiyatları dün ons altın ve TL'deki değer kaybı ile karışık bir görünüm sergilerken, yeni işlem gününün ilk saatlerinde 274 TL seviyelerinde işlem görüyor.

BRENT... Global Petrol Talebindeki Artış Beklentisi Fiyatları Yukarı Yönlü Baskılamakta… Ticaret iyimserliği ve küresel risk iştahındaki artış petrol fiyatlarına destek sağlıyor. Brent petrolün varil fiyatı 62 $ seviyesindeki konumunu koruyor.

S&P500...Rekor Seviyelerden Geri Çekildi… PMI verilerinin takip edildiği işlem gününde ABD hisse senetleri piyasası yüzde 0,12 kayıpla günü 3,074 puandan tamamladı.