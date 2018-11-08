Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.489
|-2,55
|BIST ANKARA
|122.806
|-0,49
|BIST ANTALYA
|44.772
|-0,06
|BIST BALIKESİR
|47.975
|-3,11
|BIST BURSA
|137.921
|-1,40
|BIST DENIZLI
|71.721
|-3,72
|BIST ISTANBUL
|92.482
|-1,48
|BIST IZMIR
|140.774
|-2,94
|BIST KAYSERI
|260.035
|-2,64
|BIST KOCAELI
|223.285
|-6,33
|BIST KONYA
|56.251
|-0,31
|BIST TEKIRDAĞ
|163.004
|-2,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
08 Kasım 2018 Perşembe 18:43