08 Kasım 2018, 18:43
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.489 -2,55 BIST ANKARA 122.806 -0,49 BIST ANTALYA 44.772 -0,06 BIST BALIKESİR 47.975 -3,11 BIST BURSA 137.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.489 -2,55
BIST ANKARA 122.806 -0,49
BIST ANTALYA 44.772 -0,06
BIST BALIKESİR 47.975 -3,11
BIST BURSA 137.921 -1,40
BIST DENIZLI 71.721 -3,72
BIST ISTANBUL 92.482 -1,48
BIST IZMIR 140.774 -2,94
BIST KAYSERI 260.035 -2,64
BIST KOCAELI 223.285 -6,33
BIST KONYA 56.251 -0,31
BIST TEKIRDAĞ 163.004 -2,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
08 Kasım 2018 Perşembe 18:43