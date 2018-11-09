09 Kasım 2018, 18:46
»»

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.839 1,92 BIST ANKARA 124.183 1,12 BIST ANTALYA 45.816 2,33 BIST BALIKESİR 47.379 -1,24 BIST BURSA 133.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 177.839 1,92
BIST ANKARA 124.183 1,12
BIST ANTALYA 45.816 2,33
BIST BALIKESİR 47.379 -1,24
BIST BURSA 133.756 -3,02
BIST DENIZLI 71.667 -0,07
BIST ISTANBUL 92.218 -0,29
BIST IZMIR 139.839 -0,66
BIST KAYSERI 256.482 -1,37
BIST KOCAELI 215.090 -3,67
BIST KONYA 56.977 1,29
BIST TEKIRDAĞ 160.385 -1,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
09 Kasım 2018 Cuma 18:46