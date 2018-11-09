Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|177.839
|1,92
|BIST ANKARA
|124.183
|1,12
|BIST ANTALYA
|45.816
|2,33
|BIST BALIKESİR
|47.379
|-1,24
|BIST BURSA
|133.756
|-3,02
|BIST DENIZLI
|71.667
|-0,07
|BIST ISTANBUL
|92.218
|-0,29
|BIST IZMIR
|139.839
|-0,66
|BIST KAYSERI
|256.482
|-1,37
|BIST KOCAELI
|215.090
|-3,67
|BIST KONYA
|56.977
|1,29
|BIST TEKIRDAĞ
|160.385
|-1,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul