Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.387
|1,80
|BIST ANKARA
|123.149
|0,81
|BIST ANTALYA
|45.616
|2,05
|BIST BALIKESİR
|48.038
|1,14
|BIST BURSA
|131.741
|1,48
|BIST DENIZLI
|71.083
|1,18
|BIST ISTANBUL
|91.905
|1,51
|BIST IZMIR
|143.411
|3,11
|BIST KAYSERI
|253.962
|0,73
|BIST KOCAELI
|214.818
|0,58
|BIST KONYA
|56.316
|0,30
|BIST TEKIRDAĞ
|155.114
|0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul