Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.536
|0,08
|BIST ANKARA
|123.594
|0,36
|BIST ANTALYA
|45.608
|-0,02
|BIST BALIKESİR
|47.751
|-0,60
|BIST BURSA
|130.113
|-1,24
|BIST DENIZLI
|70.451
|-0,89
|BIST ISTANBUL
|93.069
|1,27
|BIST IZMIR
|145.301
|1,32
|BIST KAYSERI
|255.023
|0,42
|BIST KOCAELI
|213.417
|-0,65
|BIST KONYA
|56.371
|0,10
|BIST TEKIRDAĞ
|156.113
|0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:36