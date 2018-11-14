14 Kasım 2018, 18:36
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.536 0,08 BIST ANKARA 123.594 0,36 BIST ANTALYA 45.608 -0,02 BIST BALIKESİR 47.751 -0,60 BIST BURSA 130.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 179.536 0,08
BIST ANKARA 123.594 0,36
BIST ANTALYA 45.608 -0,02
BIST BALIKESİR 47.751 -0,60
BIST BURSA 130.113 -1,24
BIST DENIZLI 70.451 -0,89
BIST ISTANBUL 93.069 1,27
BIST IZMIR 145.301 1,32
BIST KAYSERI 255.023 0,42
BIST KOCAELI 213.417 -0,65
BIST KONYA 56.371 0,10
BIST TEKIRDAĞ 156.113 0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
14 Kasım 2018 Çarşamba 18:36