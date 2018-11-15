Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.590
|0,03
|BIST ANKARA
|125.178
|1,28
|BIST ANTALYA
|46.424
|1,79
|BIST BALIKESİR
|47.655
|-0,20
|BIST BURSA
|128.901
|-0,93
|BIST DENIZLI
|70.497
|0,07
|BIST ISTANBUL
|93.100
|0,03
|BIST IZMIR
|146.276
|0,67
|BIST KAYSERI
|262.020
|2,74
|BIST KOCAELI
|214.246
|0,39
|BIST KONYA
|56.569
|0,35
|BIST TEKIRDAĞ
|156.074
|-0,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
15 Kasım 2018 Perşembe 18:40