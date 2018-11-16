Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|179.181
|-0,23
|BIST ANKARA
|123.405
|-1,42
|BIST ANTALYA
|48.657
|4,81
|BIST BALIKESİR
|47.932
|0,58
|BIST BURSA
|128.459
|-0,34
|BIST DENIZLI
|69.748
|-1,06
|BIST ISTANBUL
|93.533
|0,47
|BIST IZMIR
|146.488
|0,14
|BIST KAYSERI
|259.416
|-0,99
|BIST KOCAELI
|215.908
|0,78
|BIST KONYA
|57.947
|2,43
|BIST TEKIRDAĞ
|158.080
|1,28
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul