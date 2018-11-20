Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.785
|-2,40
|BIST ANKARA
|120.926
|-2,57
|BIST ANTALYA
|47.105
|-2,44
|BIST BALIKESİR
|47.008
|-2,88
|BIST BURSA
|124.727
|-3,49
|BIST DENIZLI
|68.858
|-2,26
|BIST ISTANBUL
|91.139
|-3,59
|BIST IZMIR
|146.761
|-1,71
|BIST KAYSERI
|252.907
|-3,52
|BIST KOCAELI
|211.312
|-3,33
|BIST KONYA
|55.597
|-2,31
|BIST TEKIRDAĞ
|156.449
|-2,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul