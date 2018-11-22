Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|182.030
|-0,06
|BIST ANKARA
|121.669
|-1,57
|BIST ANTALYA
|47.518
|2,22
|BIST BALIKESİR
|46.963
|-0,79
|BIST BURSA
|129.230
|1,47
|BIST DENIZLI
|69.587
|1,17
|BIST ISTANBUL
|91.972
|0,29
|BIST IZMIR
|148.510
|-1,44
|BIST KAYSERI
|252.527
|-0,10
|BIST KOCAELI
|214.771
|1,61
|BIST KONYA
|56.272
|0,23
|BIST TEKIRDAĞ
|159.023
|0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
22 Kasım 2018 Perşembe 18:42