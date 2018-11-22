22 Kasım 2018, 18:42
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.030 -0,06 BIST ANKARA 121.669 -1,57 BIST ANTALYA 47.518 2,22 BIST BALIKESİR 46.963 -0,79 BIST BURSA 129.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 182.030 -0,06
BIST ANKARA 121.669 -1,57
BIST ANTALYA 47.518 2,22
BIST BALIKESİR 46.963 -0,79
BIST BURSA 129.230 1,47
BIST DENIZLI 69.587 1,17
BIST ISTANBUL 91.972 0,29
BIST IZMIR 148.510 -1,44
BIST KAYSERI 252.527 -0,10
BIST KOCAELI 214.771 1,61
BIST KONYA 56.272 0,23
BIST TEKIRDAĞ 159.023 0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
22 Kasım 2018 Perşembe 18:42