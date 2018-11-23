Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|182.714
|0,38
|BIST ANKARA
|122.376
|0,58
|BIST ANTALYA
|48.580
|2,23
|BIST BALIKESİR
|47.063
|0,21
|BIST BURSA
|129.572
|0,26
|BIST DENIZLI
|69.986
|0,57
|BIST ISTANBUL
|92.576
|0,66
|BIST IZMIR
|150.836
|1,57
|BIST KAYSERI
|252.998
|0,19
|BIST KOCAELI
|213.734
|-0,48
|BIST KONYA
|56.415
|0,25
|BIST TEKIRDAĞ
|161.365
|1,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul