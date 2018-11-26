Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|183.846
|0,62
|BIST ANKARA
|123.613
|1,01
|BIST ANTALYA
|50.326
|3,59
|BIST BALIKESİR
|47.332
|0,57
|BIST BURSA
|132.739
|2,44
|BIST DENIZLI
|72.004
|2,88
|BIST ISTANBUL
|94.143
|1,69
|BIST IZMIR
|153.978
|2,08
|BIST KAYSERI
|255.479
|0,98
|BIST KOCAELI
|214.349
|0,29
|BIST KONYA
|57.185
|1,36
|BIST TEKIRDAĞ
|162.171
|0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:37