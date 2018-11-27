27 Kasım 2018, 18:35
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.292 2,42 BIST ANKARA 123.563 -0,04 BIST ANTALYA 56.190 11,65 BIST BALIKESİR 48.192 1,82 BIST BURSA 132.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.292 2,42
BIST ANKARA 123.563 -0,04
BIST ANTALYA 56.190 11,65
BIST BALIKESİR 48.192 1,82
BIST BURSA 132.451 -0,22
BIST DENIZLI 72.254 0,35
BIST ISTANBUL 94.488 0,37
BIST IZMIR 151.958 -1,31
BIST KAYSERI 255.449 -0,01
BIST KOCAELI 214.166 -0,09
BIST KONYA 58.902 3,00
BIST TEKIRDAĞ 159.979 -1,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
27 Kasım 2018 Salı 18:35