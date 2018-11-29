Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|191.448
|1,22
|BIST ANKARA
|127.455
|1,47
|BIST ANTALYA
|53.387
|5,45
|BIST BALIKESİR
|48.541
|-1,30
|BIST BURSA
|135.240
|0,77
|BIST DENIZLI
|75.039
|2,76
|BIST ISTANBUL
|96.002
|1,12
|BIST IZMIR
|153.839
|0,22
|BIST KAYSERI
|275.905
|5,71
|BIST KOCAELI
|221.178
|2,95
|BIST KONYA
|59.562
|2,03
|BIST TEKIRDAĞ
|161.905
|-0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
29 Kasım 2018 Perşembe 18:58