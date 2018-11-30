30 Kasım 2018, 18:52
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Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri (Günlük) 30.11.2018 Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.716 0,66 BIST ANKARA 126.334 -0,88 BIST ANTALYA 53.605 0,41 BIST BALIKESİR 48.131 -0,85 BIST BURSA 140.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri (Günlük) 30.11.2018 Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 192.716 0,66
BIST ANKARA 126.334 -0,88
BIST ANTALYA 53.605 0,41
BIST BALIKESİR 48.131 -0,85
BIST BURSA 140.814 4,12
BIST DENIZLI 74.218 -1,09
BIST ISTANBUL 95.815 -0,19
BIST IZMIR 153.806 -0,02
BIST KAYSERI 278.020 0,77
BIST KOCAELI 219.439 -0,79
BIST KONYA 60.312 1,26
BIST TEKIRDAĞ 161.565 -0,21


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Borsa İstanbul
30 Kasım 2018 Cuma 18:52