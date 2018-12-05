Borsada Şehir Endekslerinin Değişimi

Borsa İstanbul
'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|186.502
|1,55
|BIST ANKARA
|126.000
|0,80
|BIST ANTALYA
|54.147
|4,56
|BIST BALIKESİR
|48.250
|0,60
|BIST BURSA
|135.568
|0,63
|BIST DENIZLI
|76.038
|3,63
|BIST ISTANBUL
|94.412
|0,50
|BIST IZMIR
|154.326
|0,62
|BIST KAYSERI
|279.884
|2,00
|BIST KOCAELI
|220.313
|1,17
|BIST KONYA
|65.233
|-0,29
|BIST TEKIRDAĞ
|160.072
|-0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul
05 Aralık 2018 Çarşamba 18:38